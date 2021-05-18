Производство вакцин от коронавируса обошлось бюджету в 60 млрд рублей

По данным Минпромторга, почти в 60 млрд руб. обошлись российскому бюджету выпущенные объемы вакцины от коронавируса. Больше всего технических возможностей в России оказалось для производства вакцины «Спутник Лайт».

Выпущенные объемы вакцин от коронавируса обошлись бюджету почти в 60 млрд руб. Всего к 1 июня должно быть произведено 57 млн доз, следует из итогового отчета Минздрава, однако план уже перевыполнен, рассказали «Российской газете» в Минпромторге.

Закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. У «Спутника V» – 7 производителей, у «Спутник Лайт» – 8, у «ЭпиВакКороны» – 3, «КовиВак» выпускается только на площадке ее создателя – Центра Чумакова.

Сегодня стало известно, что ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 руб. без НДС за дозу. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот.

Предельная закупочная стоимость одной дозы каждой вакцины примерно одинаковая. Дешевле всего «ЭпиВакКорона» – 842 руб., на втором месте «КовиВак» – 866 руб., самой дорогой в списке значится вакцина «Спутник V», ее стоимость 866,81 руб. за дозу.

Объемы производства вакцин будут наращиваться к концу года. Для этого привлекаются в том числе и частные инвестиции. Так, например, 28 млрд из них направлены на производство вакцины «Спутник V», сообщает издание.

Планируется, что к концу года привиться от коронавируса смогут 68,6 млн россиян, или 60% населения страны без учета переболевших, что необходимо для создания коллективного иммунитета к этому заболеванию. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, прививку хотя бы первой дозой препарата уже сделали более 24 млн россиян. Об этом он рассказал, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

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