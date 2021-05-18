Герман Иноземцев заявил о технологической готовности фармотрасли к запуску программы сооплаты

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев выступил на Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита, который состоялся при поддержке ГК «Сантэнс» и проектов компании «Лекарственная экосистема» PharmaSpace, PharmaTrace, Sooplata 2.0.

В рамках сессии «Значение инноваций в развитии здравоохранения в России. Повышение доступности инновационных препаратов» он рассказал об особенностях становления компенсационной системы лекарственного возмещения рецептурных препаратов амбулаторного применения в России и ближайшем будущем программы сооплаты или реимберсмента (англ. reimbursement — выплата компенсаций).

Эксперт обратил внимание, что для запуска такой программы требуется «политическое решение и некая решимость, которую сможет продемонстрировать руководство страны в ближайшие год–полтора».

По мнению Германа Иноземцева, наиболее эффективен будет запуск компенсационной системы лекарственного возмещения с опорой не на централизованные закупки и распределение, а на существующую отлаженную инфраструктуру как логистическую, так и систему движения электронных рецептов, систему лечебно-профилактических учреждений, фармацевтическую розницу как существующий механизм достаточно эффективного распределения больших объемов лекарственных средств во всех регионах.

Программа сооплаты, соплатежей должна быть также увязана с контролем движения лекарственных препаратов, где важную роль играет СМДЛП, которая сможет обеспечивать и гарантировать прослеживаемость лекарственных препаратов. «Это нужно с той точки зрения, что именно настоящие релевантные лекарственные препараты, а не контрафакт попадают к пациенту через программу компенсационных соплатежей, — уточнил он. — И здесь важно отметить формирующуюся систему прослеживаемости рецептов и стандартов лекарственной терапии и необходимость подключения канала обязательного медицинского страхования ФОМС, который и может эти затраты аптек, отпускающих лекарственные препараты с оговоренной и зафиксированной Минздравом и ФОМС субсидируемой долей, компенсировать».

Наличие электронных медицинских карт, электронных рецептов и их внедрение в отдельных регионах позволяет говорить о том, что в целом система технологически готова, добавил эксперт. Остается данный опыт «раскатать» по всей стране и подключить отработанные решения по контролю процессинга и биллинга, чтобы ЦОД имел на постоянной основе информацию по движению рецептов, и соответствуя правилам компенсации, установленным Минздравом, и по лимитам, установленным ФОМС, реализованы, а также чтобы сам рецепт выписывался в соответствии с принятым стандартом лечения. Это механизм недопущения злоупотреблений с выпиской рецептов и продажами препаратов в рамках программы компенсационных платежей по рецептурным препаратам.

«Данные меры повысят доступность рецептурных лекарственных средств неограниченному количеству граждан, не подпадающих под специальные льготные программы, но имеющих право на участие в подготавливаемой государственной программе соплатежей при амбулаторном лекарственном обеспечении, — подчеркнул Герман Иноземцев. — Многие такие решения испытаны на федеральном уровне и за последние 3-5 лет доказали свою эффективность».

Так, по его словам, более 22 тысяч аптек уже подключены к программам лояльности и поддержки пациентов Sooplata 2.0, призванных повысить доступность дорогостоящих препаратов на коммерческом рынке для пациентов, которым требуется незамедлительное лечение в момент ожидания льготного обеспечения. Крупнейший логистический оператор «Сантэнс» осуществляет прямые поаптечные поставки продукции в крупные и среднеразмерные аптечные сети по всей стране в партнерстве с компанией PharmaTrace, которая обеспечивает бесперебойную работу с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) для большого количества международных и отечественных фармпроизводителей. В рамках проекта PharmaSpace поэтапно осуществляется подключение аптек к аналитическим системам, дающим возможность четко отслеживать отпуск рецептурных препаратов из аптеки практически в режиме онлайн.

«Есть надежда, что, несмотря на возможные и ожидаемые шероховатости на этапе внедрения программы компенсационных соплатежей рецептурных ЛС в России, не позднее 2023–2025 годов мы сможем жить в новой лекарственной эпохе, никогда еще не виданной на нашей территории: всеобщей государственной сооплаты рецептурных лекарственных средств амбулаторного применения», — подытожил эксперт.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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