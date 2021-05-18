ФАС согласовала цену «Спутника Лайт» на уровне 342,36 рублей за дозу

Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт», которая является аналогом первого компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Она составит 342,36 руб. без НДС за дозу, сообщает ФАС.

Вакцина «Спутник Лайт» станет четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.

В настоящее время в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС России: «Спутник V» — 866, 81 руб., «ЭпиВакКорона» — 842,02 руб. и «КовиВак» — 866 руб. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

О регистрации вакцины «Спутник Лайт» заявил 6 мая президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Сообщается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Фото: РФПИ

Елена Сидорова

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