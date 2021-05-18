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ФАС согласовала цену «Спутника Лайт» на уровне 342,36 рублей за дозу

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 руб. без НДС за дозу. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот.

Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт», которая является аналогом первого компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Она составит 342,36 руб. без НДС за дозу, сообщает ФАС.

Вакцина «Спутник Лайт» станет четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.

В настоящее время в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС России: «Спутник V» — 866, 81 руб., «ЭпиВакКорона» — 842,02 руб. и «КовиВак» — 866 руб. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

О регистрации вакцины «Спутник Лайт» заявил 6 мая президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Сообщается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.
Фото: РФПИ

Елена Сидорова
pharmvestnik

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18 мая, 2021 | Просмотров: 82