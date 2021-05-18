Эквадор и Венесуэла одобрили применение российских вакцин

Вакцина «Спутник V» получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в Эквадоре. Российская вакцина зарегистрирована в 66 странах с общим населением более 3,2 млрд человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По данным фонда, эта вакцина занимает второе место среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

Кроме того, 15 мая фонд объявил об утверждении российской однократной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Минздравом Венесуэлы.

Это первый компонент «Спутника V», который продемонстрировал эффективность 79,4% согласно анализируемым данным, полученным через 28 дней после введения инъекции. Как говорится в сообщении фонда, данные были получены от россиян, вакцинированных одной инъекцией, но не получивших вторую по какой-либо причине во время программы массовой вакцинации с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

В январе 2021 года двухдозовая вакцина «Спутник V» также одобрена для использования в Венесуэле в рамках процедуры разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

12 мая сообщалось об одобрении «Спутника Лайт» в Анголе.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Елена Сидорова

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