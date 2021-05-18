Правительство утвердило День фармацевтического работника

Фармацевтические работники будут отмечать свой профессиональный праздник 19 мая. Постановление правительства от 15 мая, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение об учреждении собственного профессионального праздника было принято на Всероссийском съезде фармацевтических работников, который состоялся в апреле 2014 года. Для того, чтобы воплотить его в жизнь, потребовалось семь лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что 19 мая не случайно выбрано для празднования Дня фармацевтического работника. Именно в этот день в 1581 году с разрешения царя Ивана IV (Грозного) в России открылась первая аптека.

В прошлом году министр промышленности и торговли Денис Мантуров поздравлял российских фармработников 25 сентября – в Международный день фармацевта, который был учрежден Международной фармацевтической федерацией (FIP).

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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