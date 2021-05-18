«ПроАптека» вошла в тройку лидеров рейтинга «ТОР200 аптечных сетей»

Маркетинговый союз независимых профессиональных аптек «ПроАптека» занял второе место среди маркетинговых партнерств и франчайзинговых объединений в рейтинге «ТОР200 аптечных сетей».*

По итогам 2020 года общий объем продаж «ПроАптеки» составил 118,2 млрд руб. (+44% в сравнении с объемом в 2019 году). Маркетинговый союз объединяет более 7,5 тыс. аптек.

«В 2020 году «ПроАптека» продемонстрировала впечатляющую динамику роста продаж на рынке, связанную в том числе с перераспределением спроса: во 2-м квартале увеличились продажи в небольших точках «у дома», с которыми мы работаем, — рассказал генеральный директор маркетингового союза независимых профессиональных аптек «ПроАптека» Евгений Коротков. — На фоне растущей конкуренции объединение в маркетинговые союзы открывает небольшим аптечным сетям больше возможностей для развития – более выгодные условия от поставщиков, участие в различных бонусных программах и прочее».

Информация от компании

Маркетинговый союз независимых профессиональных аптек «ПроАптека», основанный ЦВ «ПРОТЕК» в 2016 году, объединяет более 7,5 тыс. аптек в 80 регионах РФ. «ПроАптека» занимает вторую строку рейтинга крупнейших аптечных объединений России по объему коммерческих продаж лекарств (доля рынка 8,9%), по данным аналитической компании IQVIA за 12 мес. 2020 года.

В рамках союза «ПроАптека» небольшие сети и независимые аптеки получают основные преимущества крупных аптечных сетей: выгодные условия закупки лекарственных средств, доступ к маркетинговым программам производителей, а также комплекс сервисов, включающий автоматизацию бизнес-процессов, инструменты управления ассортиментом и ценообразованием, программы лояльности, канал онлайн-торговли, обучающий онлайн-портал для персонала и программы повышения квалификации по НМФО.

* Рейтинг подготовлен аналитическим центром Vademecum.

Материал партнера: ГК «Протек»

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