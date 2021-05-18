Защита Белозерцева указала на связь компании «Биотэк» с главой регионального Минздрава

Адвокаты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева отрицают его причастность к поставкам лекарств в регионе. По версии следствия, компания «Биотэк» за взятки получала конкурентные преимущества при заключении контрактов. Эти вопросы напрямую решали гендиректор ОАО «Фармация» Антон Колосков и министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, которых связывали «доброжелательные отношения», передает слова адвоката Белозерцева РБК с судебного заседания.

Приятельские отношения Колоскова и Никишина подтверждаются июньской справкой о прослушивании телефонов фигурантов дела, уверен адвокат Белозерцева Алексей Сергеенко. По его словам, из переговоров следует, что у Колоскова был личный телефон Никишина, с которым и решались вопросы о поставках. «Необходимость вмешательства со стороны Белозерцева отсутствовала», — заявил адвокат.

Защита также продолжает отрицать связь полученных от Шпигеля 20 млн руб. и контрактов, ссылаясь на один из июньских разговоров, в которых «Шпигелю дается указание передать деньги в любом случае, независимо от решения Ивана Александровича». Заключение контрактов не ставится в зависимость от получения этой суммы, указал Сергеенко. Сам Белозерцев уже признавал получение денежных средств от бизнесмена, но объяснял их спонсорством избирательной кампании.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче взяток бывшему губернатору в виде часов Breguet, минивена Mercedes и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые вину не признают.

Следствие при этом настаивает на вине Белозерцева и «сообщников», ссылаясь на результаты обысков, в рамках которых у бывшего губернатора нашли более 200 млн руб. наличными. Их происхождение задержанный объяснить не мог, указал следователь.

Белозерцев, говоря о своей невиновности, отметил, что готов пройти исследование на полиграфе. «Я уверен, что возбуждение дела против меня станет досадной ошибкой для следствия и в ходе расследования оно в этом убедится», — сказал он.

Заседания о продлении ареста Шпигеля и Белозерцева состоялись сегодня в Басманном суде. Суд удовлетворил ходатайства следствия от 17 мая и оставил их в СИЗО до 20 августа.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Руслан Мавлиханов

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