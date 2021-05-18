Министр здравоохранения Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял отставку регионального министра здравоохранения Алана Цкаева, который возглавлял ведомство с апреля 2020 года. Он покинул пост по собственному желанию. По словам губернатора, в ближайшее время Цкаев вернется к работе в качестве главного врача Больницы скорой медицинской помощи Калужской области.

«Алан Юрьевич сам обратился ко мне с этой просьбой. Прошло чуть больше года с момента, когда я предложил ему занять эту должность. Тогда, в условиях усиливающейся пандемии коронавируса, его опыт как специалиста, всю жизнь работающего в экстренных ситуациях, был незаменим. Алану Юрьевичу удалось очень быстро перестроить систему здравоохранения Калужской области и адаптировать ее под новые задачи», – отметил Шапша.

Кто будет назначен министром здравоохранения региона, пока не сообщается.

Алан Цкаев является главным хирургом Калужской области. В 1987 году он окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию, а затем переехал в Калужскую область, где в течение четырех лет работал в Людиновской ЦРБ, затем – на кафедре госпитальной хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Цкаев был заведующим хирургическим отделением Медицинского центра Управления делами мэра и правительства Москвы, в 2013 году его назначили главным врачом Калужской областной клинической БСМП им. К.Н. Шевченко.

О назначении Алана Цкаева на пост министра здравоохранения региона стало известно 28 апреля 2020 года. Он сменил на посту Наталью Огородникову, которая проработала в статусе министра с марта 2020 года. Тогда перед Цкаевым губернатор Владислав Шапша поставил задачу «наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции».

В 2020 году на фоне эпидемии COVID-19 и в связи с нагрузкой на систему здравоохранения главы профильных министерств, департаментов и комитетов сменились в 30 регионах России. Подробнее о самых значимых кадровых перестановках – в подборке Vademecum.