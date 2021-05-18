Минпромторг опасается дефицита шести препаратов для лечения онкологии и ССЗ

Минпромторг запросил информацию о поставках шести препаратов для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Министерство интересует, смогут ли производители обеспечить потребность в препаратах в течение года. Необходимые объемы рассчитал Минздрав на основании информации от регионов.

Министерство промышленности и торговли запросило у производителей кармустина, мелфалана, прокарбазина, апиксабана, тенектеплазы и тикагрелора информацию о возможности закрыть годовую потребность в этих лекарствах и при необходимости увеличить плановые объемы поставок препаратов. «ФВ» ознакомился с документом.

«В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой Минпромторгу России поручено проработать вопрос ввоза импортных лекарственных препаратов, находящихся в дефиците», — указано в письме.

В документе содержится информация о потребности субъектов России в этих препаратах в течение одного года. Необходимые объемы рассчитало Министерство здравоохранения на основании полученных данных от регионов. При этом, указывает Минздрав, ведомство не получило необходимую информацию от пяти регионов.

Согласно данным Минздрава, годовая потребность составляет:

Кармустин в дозировке 100 мг — 583 упаковки по 10 таблеток

Мелфалан в дозировке 2 мг — 9 456 упаковок по 25 таблеток

Мелфалан в форме лиофилизата в дозировке 50 мг — 3017 флаконов

Прокарбазин в дозировке 50 мг — 2 522 упаковки по 50 капсул

Апиксабан в дозировке 2,5 мг — 1 185 372 упаковок по 10 таблеток

Апиксабан в дозировке 5 мг — 2 883 493 упаковки по 10 таблеток

Тенектеплаза в форме лиофилизата в дозировке 40 мг — 1998 флаконов

Тенектеплаза в форме лиофилизата в дозировке 50 мг — 18 215 флаконов

Тикагрелор в дозировке 90 мг — 2 186 910 упаковок по 14 таблеток

Кармустин, мелфалан и прокарбазин были в списке 26 препаратов, о дефиците которых в прошлом году сообщали благотворительные фонды и которые в срочном порядке поручила закупить Голикова.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить, находятся ли указанные препараты в дефиците.

Совещание в правительстве, на котором могут обсудить вопрос поставок этих препаратов, должно пойти 18 мая, сообщил источник, знакомый с производителем.

Ответы производителей

Получение письма «ФВ» подтвердили в пресс-cлужбе компании AstraZeneca, которая выпускает тикагрелор под брендом «Брилинта», в представительстве Emcure Pharmaceuticals — производителя кармустина под торговым наименованием «БиКНУ», а также в компании Boehringer Ingelheim, которая производит тенектеплазу под названием «Метализе».

В представительстве Emcure Pharmaceuticals уточнили, что компания сможет поставить кармустин в полном объеме для удовлетворения потребности, обозначенной Минздравом. Там также сообщили, что сейчас на складе в России находится 2 591 упаковка препарата, а следующая поставка планируется в октябре-ноябре.

Тенектеплаза поставляется на рынок без перебоев в соответствии с планом, сообщили в Boehringer Ingelheim. Ближайшая поставка препарата ожидается в середине июня этого года.

В пресс-службе Pfizer, которая выпускает апиксабан под брендом «Эликвис», не прокомментировали получение письма. Там уточнили, что компания не ожидает перебоев с поставками. «Мы ведем непрерывный контроль за доступностью наших препаратов на рынке и адаптируем планы поставок, делая все возможное, чтобы своевременно реагировать на потребность рынка для обеспечения пациентов необходимыми препаратами», — сообщили в пресс-службе.

В ООО «Фармакомания» (дочерняя компания «Фармстандарта»), которая владеет РУ на «Мелфалан-натив», отказались от комментариев.

«ФВ» направил запрос представителю компании Leadiant Biosciences в России, которая является единственным поставщиком прокарбазина в стране. Как писал «ФВ», по данным RNC Pharma, прокарбазин не поставляли в Россию с 2018 года. Но в январе этого года правительство выдало распоряжение о закупке 642 упаковок препарата.

«ФВ» также направил запрос компании Aspen — производителю мелфалана под брендом «Алкеран».

Прошлые закупки

По данным аналитической компании AlphaRM, из указанного списка препаратов в 2020 году больше всего закупили апиксабан — 1,3 млн упаковок. При этом 5,2 млн упаковок препарата были проданы через аптеки.

Что касается тикагрелора, по итогам прошлого года, посредством госзакупок было поставлено 985,7 тыс. упаковок препарата. В аптеках было продано 223,3 тыс. упаковок. Общий объем закупок мелфалана за год составил 18,1 тыс. упаковок. В рознице было продано только 1 346 упаковок. Меньше всего в 2020 году закупили кармустина — 216 упаковок.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Маргарита Грошева

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