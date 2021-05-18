Суд продлил арест Шпигеля до 20 августа

Суд оставил бизнесмена Бориса Шпигеля под стражей до 20 августа, удовлетворив ходатайство следствия о продлении срока. Заседание проходило в формате видеоконференции в закрытом для журналистов режиме.

Басманный районный суд оставил главу «Биотэк» Бориса Шпигеля под арестом до 20 августа. Соответствующее ходатайство в суд на днях направило следствие. Его рассмотрение изначально должно было быть открытым, но в последний момент на заседание не пустили прессу, сославшись на ходатайство защиты, передает корреспондент «ФВ». В результате заседание прошло в формате видеоконференции.

О желании следствия продлить арест бизнесмена СМИ стало известно вчера, 17 мая. Следственный комитет ходатайствовал об увеличении срока содержания под стражей Шпигеля и других фигурантов дела о крупной взятке: бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также сотрудникам полпредства Пензенской области в Москве Геннадию Маркову и Федору Федотову.

Ранее защита Шпигеля уже пыталась оспорить срок предыдущего ареста до 20 мая. Тогда бизнесмен также участвовал в заседании в дистанционном формате. Из-за плохого самочувствия его слова почти невозможно было разобрать. В ходе всего заседания к Шпигелю подходили врачи и проводили медицинские процедуры: делали инъекции и давали лекарства, но суд все же отказал в апелляционной жалобе.

Официальные обвинения участникам дела были предъявлены в конце марта. По мнению следствия, Белозерцев оказывал ОАО «Фармация» покровительство в деятельности, за что получил от Шпигеля дорогостоящие подарки в виде часов за 5,7 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и взятку в размере 20 млн руб.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Руслан Мавлиханов

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