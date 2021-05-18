Ошибка фармацевтов привела к интоксикации витамином D у бельгийских пациентов с муковисцидозом

Бельгийские ученые обнаружили, что некоторые пациенты с муковисцидозом принимали в 70 раз большие дозы витамина D, чем нужно, из-за ошибок фармацевтов. У некоторых людей такая схема приема привела к интоксикации и тяжелым последствиям.

У ряда бельгийских пациентов с муковисцидозом возникла интоксикация витамином D из-за ошибок фармацевтов, допущенных при составлении рецептов. Соответствующее исследование под названием «Интоксикация витамином D у пациентов с муковисцидозом: отчет одноцентровой когорты» было опубликовано бельгийскими исследователями в журнале Scientific Reports.

Многие пациенты с муковисцидозом имеют внешнесекреторную недостаточность поджелудочной железы, при которой она не может выделять пищеварительные ферменты для расщепления пищи в кишечнике. Это состояние приводит к низкому уровню питательных веществ, включая витамин D.

Чтобы получить достаточное его количество, пациентам с муковисцидозом часто назначают добавки. Бельгийские ученые проанализировали истории болезни 244 пациентов с муковисцидозом с 2009 по 2019 год. Оказалось, что около 13 пациентов принимали дозу витамина D, которая почти в 70 раз превышала предписанную. У них наблюдались клинические симптомы токсичности витамина D в виде полидипсии (чрезмерной жажды), рвоты и полиурии (чрезмерного выделения мочи). У них также были тяжелая гиперкальциемия и гиперкальциурия, которые характеризуются слишком большим количеством кальция в моче, крови и ведут к повреждению почек и изменению сердечной функции.

По крайней мере, у восьми пациентов основной причиной повышенного уровня витамина D в крови была ошибка при приготовлении комбинированных поливитаминных таблеток. Выявленные ошибки были обнаружены в процессах растирания или измельчения, а также в расчете доз.

Команда исследователей сообщила, что для предотвращения дальнейших ошибок дозирования каждая аптека была проинформирована об ошибке. Специалисты напомнили о национальных рекомендациях по приготовлению таких лекарств.

Николай Соколов

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