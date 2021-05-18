Regeneron возобновит набор добровольцев с лимфомой для испытаний экспериментального препарата

Regeneron заявила, что возобновит регистрацию новых добровольцев с лимфомой для организации испытаний своего препарата odronextamab. Компания внесла изменения в протокол проведения исследований, снизив количество пациентов с тяжелыми пробочными эффектами от лекарственного средства.

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals объявила о возобновлении процедуры набора добровольцев для двух испытаний экспериментального препарата odronextamab от лимфомы. Производитель препаратов вскоре проведет регистрацию пациентов с В-клеточной неходжкинской лимфомой (НХЛ) и хроническим лимфолейкозом для фазы I испытания odronextamab, а также фазы II исследования лекарственного средства с участием добровольцев с рецидивирующей или рефрактерной В-клеточной НХЛ.

Regeneron удалось достичь соглашения с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США о снятии ограничения на клинические испытания в результате внесения требуемых изменений в протоколы исследований.

В частности, американский регулятор приостановил регистрацию новых участников для исследований в декабре прошлого года, поскольку было необходимо снизить процент пациентов, имеющих степень злокачественности заболевания, известного как синдром высвобождения цитокинов, ≥3 при повышенной дозировке лекарства. В исследованиях существует специальная система градирования неблагоприятных побочных эффектов от препарата. При 3-ей степени у участников отмечаются серьезные, клинически значимые проявления, которые не представляют угрозу для их жизни, но требуют госпитализации или продления ее сроков. Всего таких степеней 4, иногда включается 5-ая, при которой происходит смерть пациента.

Синдром высвобождения цитокинов вызывается большим, быстрым высвобождением белков иммунной системы, называемых цитокинами. Заболевание может возникнуть после прохождения лечения некоторыми видами противоопухолевых терапий и иногда может иметь тяжелые последствия для организма и даже привести к летальному исходу.

Фото: facebook.com/Regeneron

Владимир Заболотских

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