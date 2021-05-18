Путин объявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19

Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией, заявил Владимир Путин. В стране созданы три собственные вакцины от коронавирусной инфекции, скоро будет запущена в оборот четвертая.

В России в гражданский оборот скоро поступит четвертая вакцина от коронавируса, заявил Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщает портал Кремля. Глава государства не уточнил, о какой вакцине идет речь.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация», — подчеркнул Путин.

По его словам, эпидемия стала настоящей проверкой для общечеловеческих ценностей.

«Наша страна оказывает адресную помощь более чем шестидесяти государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов на зарубежных предприятиях. Кстати говоря, пока этого, кроме России, никто не делает. Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных экономических и социальных последствий пандемии», — заявил президент.

Регистрацию в России получили четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Первой стал «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», о регистрации которой президент Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». 20 февраля 2021 года стало известно о регистрации третьей вакцины «КовиВак» Центра Чумакова, а 6 мая Путин заявил о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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