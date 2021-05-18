FDA выпустило новое руководство по пострегистрационным изменениям Страны G20 поддержат безвозмездное предоставление лицензий на производство вакцин от COVID-19 » Росздравнадзор разработал классификацию неблагоприятных событий при обращении медизделий Росздравнадзор разработал классификации неблагоприятных событий, связанных с обращением медицинских изделий, которые помогут выявлять и предотвращать их. Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении классификации неблагоприятных событий, связанных с обращением медицинских изделий». Документ определяет данные, включаемые в классификацию неблагоприятных событий. Тип неблагоприятного события при применении медизделия.

Мероприятия по испытанию, исследованию и анализу медизделия, вовлеченного в неблагоприятное событие.

Результаты мероприятий по испытанию, исследованию и анализу медизделия, вовлеченного в неблагоприятное событие.

Причины неблагоприятных событий, выявленные по результатам мероприятий по испытанию, исследованию и анализу медизделия, вовлеченного в неблагоприятное событие.

Причиненный в результате неблагоприятного события вред здоровью по клиническим проявлениям, симптомам и состояниям.

Степень изменения состояния здоровья в результате неблагоприятного события.

Части и компоненты медизделия, которые были затронуты неблагоприятным событием. Классификация неблагоприятных событий будет формироваться в электронном виде и размещаться на официальном сайте Росздравнадзора. Елена Сидорова

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