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Росздравнадзор разработал классификацию неблагоприятных событий при обращении медизделий

Росздравнадзор разработал классификации неблагоприятных событий, связанных с обращением медицинских изделий, которые помогут выявлять и предотвращать их.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении классификации неблагоприятных событий, связанных с обращением медицинских изделий».

Документ определяет данные, включаемые в классификацию неблагоприятных событий.

  • Тип неблагоприятного события при применении медизделия.
  • Мероприятия по испытанию, исследованию и анализу медизделия, вовлеченного в неблагоприятное событие.
  • Результаты мероприятий по испытанию, исследованию и анализу медизделия, вовлеченного в неблагоприятное событие.
  • Причины неблагоприятных событий, выявленные по результатам мероприятий по испытанию, исследованию и анализу медизделия, вовлеченного в неблагоприятное событие.
  • Причиненный в результате неблагоприятного события вред здоровью по клиническим проявлениям, симптомам и состояниям.
  • Степень изменения состояния здоровья в результате неблагоприятного события.
  • Части и компоненты медизделия, которые были затронуты неблагоприятным событием.

Классификация неблагоприятных событий будет формироваться в электронном виде и размещаться на официальном сайте Росздравнадзора.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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18 мая, 2021 | Просмотров: 119