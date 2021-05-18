Индия не возобновит экспорт вакцин от COVID-19 до осени

Индия, скорее всего, не возобновит экспорт вакцин против COVID-19 до октября этого года. Страна переживает всплеск заражений коронавирусной инфекцией, и большинство препаратов идет на внутренний рынок. Но отсрочка экспорта может негативно сказаться на программе COVAX, которая предназначена для поставок вакцин бедным странам.

Индия, скорее всего, не возобновит экспорт вакцин против COVID-19 до октября, поскольку все препараты будут использоваться для кампании по вакцинации в стране, пишет Reuters со ссылкой на источники. В Индии наблюдается всплеск заражений коронавирусом, общее число заболевших превысило 25 млн.

За последние сутки, по данным на 18 мая, в стране было зафиксировано 263,5 тыс. заражений коронавирусной инфекцией. Число смертей от COVID-19 достигло рекордного числа в 4,3 тыс. Reuters отмечает, что большее количество смертей за сутки фиксировалось только в США: к примеру, 12 февраля от коронавируса там умерли 5,4 тыс. человек.

«Мы не обязаны официально передавать [вакцины] всем странам, поскольку у нас нет таких обязательств… состоялось внутреннее обсуждение, и некоторым странам было предложено не ожидать исполнения экспортных обязательств с учетом текущей ситуации в Индии», — заявили источники Reuters.

Два других источника издания рассказали, что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет взять под контроль текущую волну заражений.

Отсрочка экспорта может сказаться на программе ООН по вакцинации населения бедных стран COVAX, которая полагалась на препараты из Индии. Ранее представители COVAX заключили сделку с Институтом сыворотки Индии на поставку 1,1 млрд доз уколов AstraZeneca или Novavax. В понедельник глава ЮНИСЕФ попросил страны G7 пожертвовать COVAX препараты для устранения дефицита, вызванного перебоями в экспорте вакцины из Индии.

«Пока Индия сталкивается с поистине ужасной волной пандемии, производство вакцины в Индии, включая 140 миллионов доз вакцины, первоначально предназначенных для COVAX, было направлено на защиту своих граждан», — заявили в пресс-службе Института сыворотки Индии.

Индия приостановила экспорт вакцин в марте в качестве временной меры для борьбы с COVID-19 в стране. «Никакого экспорта осуществляться не будет вообще до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не пойдет на такой риск в ситуации, когда столь большое число людей в Индии нуждается в вакцинации», — отмечали тогда индийские источники Reuters.

Николай Соколов

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