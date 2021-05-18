Байден пообещал превзойти Китай и Россию по поставкам вакцин от COVID-19 в другие страны

Президент США Джозеф Байден заявил о том, что США отправит 20 млн дополнительных доз вакцин против COVID-19 другим странам, пишет NBCnews. Соединенные Штаты уже обязались поставить за границу 60 млн доз вакцин AstraZeneca, произведенных в стране. То есть в ближайшие недели США передаст миру около 80 млн доз вакцин, сообщает издание.

При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты обгонят Китай и Россию по объемам зарубежных поставок. «Будет [поставлено] больше вакцин, чем какая-либо страна на сегодняшний день, в пять раз больше. Больше, чем Россия и Китай, которые пожертвовали 15 миллионов доз», — рассказал американский президент.

Байден отметил, что стратегия Китая и России по распространению своих вакцин дает им возможность расширить глобальное влияние. Но, по его словам, США не будут «использовать вакцины, чтобы заручиться поддержкой других стран».

«Сейчас много говорят о том, что Россия и Китай влияют на мир с помощью вакцин», — сказал президент. «Мы хотим быть лидером мира, руководствуясь нашими ценностями», — передает его слова US News.

В числе 20 млн вакцин, которые будут поставляться за рубеж, называются препараты от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, пишет ABCnews.

Тем не менее Байден признал, что 80 млн доз охватят лишь небольшую часть населения планеты, и что США в одиночку не могут полностью снабдить мир вакцинами. Он заявил, что будет координировать свои действия с союзниками США для разработки глобальной стратегии по борьбе с пандемией, и ожидает, что объявит о прогрессе по этому направлению на саммите «Большой семерки» в июне.