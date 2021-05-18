Центр лекобеспечения закупает противовирусные препараты

Объявления об аукционах размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Долутегравир, таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 267 996 729,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 24.05.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.05.2021 13:50.

– Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 809 842,32 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 24.05.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.05.2021 09:00.

– Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 740 290,86 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 28.05.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 01.06.2021 09:35.

Елена Сидорова

pharmvestnik