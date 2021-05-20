NC Logistic примет участие во встрече «Аудит качества. Склад и транспорт. Взгляд с обеих сторон» Министр здравоохранения Калужской области ушел в отставку » Минздрав разработал порядок ввоза в страну не подлежащих регистрации медизделий Минздрав разработал порядок ввоза в Россию ‎медицинских изделий, не подлежащих регистрации. Ожидается, что порядок вступит в силу в сентябре 2021 года. Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ, которым утверждается порядок ввоза на территорию России ‎медицинских изделий, не подлежащих регистрации. В соответствии с российским законодательством ‎и международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не подлежат регистрации медизделия: изготовленные на территории государства – члена ‎ЕАЭС по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования и к которым предъявляются специальные требования в соответствии ‎с назначением, выданным медработником;

ввезенные на таможенную территорию Союза для проведения исследований, в том числе в научных целях;

ввезенные на таможенную территорию Союза для оказания медицинской помощи участникам международных культурных, спортивных мероприятий ‎и участникам международных экспедиций, а также для проведения выставок;

ввезенные на таможенную территорию Союза в качестве гуманитарной помощи в случаях, определяемых законодательством государств-членов;

ввезенные на территорию РФ для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента

‎на основании разрешения, выданного Росздравнадзором. В проекте постановления указывается, какие документы нужны для ввоза таких медизделий. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года ‎и будет действовать до 1 января 2027 года.

Фото: Игорь Чунусов Елена Сидорова

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