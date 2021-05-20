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Минздрав разработал порядок ввоза в страну не подлежащих регистрации медизделий

Минздрав разработал порядок ввоза в Россию ‎медицинских изделий, не подлежащих регистрации. Ожидается, что порядок вступит в силу в сентябре 2021 года.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ, которым утверждается порядок ввоза на территорию России ‎медицинских изделий, не подлежащих регистрации.

В соответствии с российским законодательством ‎и международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не подлежат регистрации медизделия:

  • изготовленные на территории государства  – члена ‎ЕАЭС по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования и к которым предъявляются специальные требования в соответствии ‎с назначением, выданным медработником;
  • ввезенные на таможенную территорию Союза для проведения исследований, в том числе в научных целях;
  • ввезенные на таможенную территорию Союза для оказания медицинской помощи участникам международных культурных, спортивных мероприятий ‎и участникам международных экспедиций, а также для проведения выставок;
  • ввезенные на таможенную территорию Союза в качестве гуманитарной помощи в случаях, определяемых законодательством государств-членов;
  • ввезенные на территорию РФ для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента
    ‎на основании разрешения, выданного Росздравнадзором.

В проекте постановления указывается, какие документы нужны для ввоза таких медизделий.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года ‎и будет действовать до 1 января 2027 года.
Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова
pharmvestnik

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19 мая, 2021 | Просмотров: 98