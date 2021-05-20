NC Logistic примет участие во встрече «Аудит качества. Склад и транспорт. Взгляд с обеих сторон»

20 мая, в четверг, 3PL-оператор NC Logistic станет участником десятой встречи SCM Pharm: логистика лекарственных средств. Руководитель отдела качества NC Logistic Станислав Смирнов выступит с докладом на тему: «Аудит фармацевтического склада».

В рамках онлайн-встречи «Аудит качества. Склад и транспорт. Взгляд с обеих сторон» эксперты из фармацевтических компаний поделятся личным опытом о проведении и прохождении аудитов, а также ответят на вопросы профильного сообщества.

«Аудит нельзя рассматривать как вызов вашей системе, – отметил Станислав Смирнов. – Это прежде всего ценнейший обмен опытом между профессионалами и весомый аргумент, который «сдвинет с мертвой точки» вопрос, требующий финансовых затрат».

«Тема аудита качества стала одной из самых востребованных и актуальных за два года нашего проекта, – рассказал руководитель SCM Pharm: логистика лекарственных средств Хаким Ибрагимов. – Это подтверждает полученные нами более 500 регистраций от руководителей логистики и качества фармацевтических компаний из 14 стран».

Мероприятие начнется в 9:30 по московскому времени. Регистрация на сайте: www.фармсовет.рф Запись встречи и презентации спикеров будут опубликованы по итогам события на Telegram-канале.

Информация от компании

NC Logistic – специализированный фармацевтический 3PL-оператор в области хранения, обработки и транспортировки лекарственных средств, медизделий, вакцин, иммунобиологических лекарственных средств и ветеринарной фармацевтики.

Компания оперирует более 60 тыс. кв. м складских площадей класса «А», которые полностью оборудованы под хранение и обработку лекарственных препаратов согласно международным стандартам и требованиям GDP и ISO.

Логистический оператор с развитой инфраструктурой складских терминалов успешно сотрудничает с ведущими отечественными и западными фармацевтическими компаниями.

Материал партнера: NC Logistic

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