AbbVie обвинили в завышении цен на самый продаваемый препарат в мире «Хумира»

AbbVie завышала цены на самый продаваемый в мире препарат «Хумира», а также препарат «Имбрувик», который она разработала вместе с J&J. Также AbbVie препятствовала производству более дешевых дженериков, а продажи препарата были напрямую привязаны к зарплатам топ-менеджеров компании.

AbbVie завышала цены на рецептурные препараты «Хумира» и «Имбрувик» для получения дополнительной прибыли, пишет FirstWordPharma. Об этом говорится в отчете, опубликованном на днях Комитетом по надзору и реформе Палаты представителей США.

Согласно отчету Палаты представителей, с момента его запуска в 2003 году AbbVie увеличила стоимость противоракового препарата «Хумира» в 27 раз, что в итоге привело к общему росту цены на 470%. Сейчас годовой курс препарата стоит 77 тыс. долл. Также в отчете указано, что вместе со своим партнером Johnson & Johnson AbbVie подняла цену на «Имбрувик» для лечения заболеваний крови на 82% с момента его запуска в 2013 году. Теперь годовой курс средства стоит 181,5 тыс. долл.

«Эти скачки цен принесли миллиарды долларов прибыли корпорациям и обогатили руководителей компаний, нанеся вред американским пациентам и налогоплательщикам, – заявила председатель комитета Палаты представителей Кэролайн Мэлони. – Если мы хотим изменить ситуацию для пациентов и налогоплательщиков к лучшему, нам нужны структурные реформы».

Палата представителей сделала эти выводы после того, как комиссия проверила более 170 тыс. страниц внутренних данных, документов и сообщений, связанных с препаратами с 2009 года по настоящее время. Мэлони вызвала AbbVie в суд с требованием предоставить документы по прошлому году, потому что компания отказалась выполнить предыдущий запрос на материалы.

Комитет по надзору также указал на то, что, повышая цены в США, AbbVie снижала их на других рынках. В отчете отмечалось, что в 2015 году одна доза «Хумиры» в США стоила на 1000 долл. больше, чем в Канаде, Японии, Корее и Великобритании. AbbVie также взимала с клиентов из США почти вдвое большую плату за «Имбрувик» в 2018 году по сравнению с Австралией, Великобританией и Францией.

Внутренние документы AbbVie показывают, что с 2015 по 2018 год бонусы топ-менеджеров были напрямую привязаны к чистой выручке от препарата, «позволяя им получать прибыль от [повышения] цен», – также говорится в отчете.

Кроме того, комитет обнаружил, что AbbVie «использовала серию антиконкурентных стратегий, чтобы заблокировать доступ более дешевым биоподобным версиям «Хумиры» на рынок США» как минимум до 2023 года. Это на шесть лет больше, чем изначальная дата истечения патентов на препарат.

Мэлони заявила, что она и другие законодатели направили Федеральной торговой комиссии (FTC) письмо с просьбой провести официальное расследование о том, нарушает ли деятельность AbbVie законодательство.

«Хумира» сохранила первую позицию в списке самых продаваемых препаратов в 2020 году, она принес AbbVie 19,83 млрд долл. Об этом писал Becker’s Hospital Review. Это на 3,5% больше, чем в 2019 году.

Николай Соколов

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