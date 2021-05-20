Медведев предположил обязательную вакцинацию от коронавируса

С среду, 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что теоретически вакцинация может быть обязательной в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения. Как сообщает Известия.

При этом он уточнил, что сама по себе вакцинация предполагает согласие гражданина на ее осуществление, что говорит о добровольности ее проведения.

«Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал зампред Совбеза России.

gxpnews