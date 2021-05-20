Charles River приобрела Vigene Biosciences

Компания Charles River Laboratories International, Inc 17 мая объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Vigene Biosciences, Inc., ведущей американской организации по разработке и производству контрактов на генную терапию (CDMO), предоставляющей вирусные векторы на основе векторов. решения для доставки генов.

Предположительно покупная цена составит 292,5 миллиона долларов наличными с учетом обычных корректировок при закрытии. Помимо первоначальной цены покупки, сделка включает в себя условные дополнительные платежи в размере до 57,5 млн долларов США в зависимости от будущих результатов. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале третьего квартала 2021 года в соответствии с нормативными требованиями и обычными условиями закрытия.

Джеймс К. Фостер, председатель, президент и главный исполнительный директор Charles River Laboratories, отметил: «Добавление обширного опыта Vigene Biosciences в области генной терапии позволит нам расширить наш комплексный портфель клеточной и генной терапии, чтобы охватить каждую из основных платформ CDMO: клеточная терапия, вирусный вектор и производство плазмидной ДНК. В этих быстрорастущих сегментах с добавленной стоимостью мы намерены и дальше дифференцироваться, привнося наш высокотехнологичный, настраиваемый подход для поддержки сложных потребностей разработчиков и новаторов клеточной и генной терапии во всем мире ».

gxpnews