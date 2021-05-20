Южнокорейские фармкомпании создают альянс по вакцинам в ожидании отказа от патентов

Несколько южнокорейских биофармацевтических компаний ведут переговоры о создании альянса для совместного производства вакцин против COVID-19 в ожидании отказа от патентов, сообщает The Korea Herald.

В переговорах участвуют около десяти местных компаний, среди которых Hanmi Pharmaceutical, Genexine, GC Pharma, GeneOne Life Science и ST Pharm. Кроме того, в обсуждении принимает участие Сеульский национальный университет, Университет науки и технологий Пхохана и Медицинский фонд Myongji.

«Идея состоит в том, чтобы объединить силу и возможности всех игроков для создания общеотраслевой системы, которая сможет производить максимальные объемы вакцины», — сказал один из источников издания.

Переговоры ведутся во время глобального обсуждения отказа от патентов на вакцины на фоне затянувшейся пандемии COVID-19. Как сообщает издание, официальные лица заявили, что в случае отказа от патентов на вакцины, разработанные в США, Южная Корея может стать центром мирового производства вакцин.

gxpnews