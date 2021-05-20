Ажиотажный спрос на противовирусные лекарства сменился снижением продаж

В I квартале 2021 года продажи противовирусных препаратов снизились на 4% по сравнению с таким же периодом 2020 года, в то время как в I квартале 2020 года в сравнении с 2019 годом рынок этих лекарств вырос на 26%. Ажиотажный спрос в прошлом году сменился снижением продаж в текущем году.
Продажи противовирусных лекарств в I квартале 2021 года снизились на 4%, симптоматических противопростудных препаратов – на 21%, следует из данных AlphaRM. В марте 2020 года был небывалый всплеск продаж в аптеках многих групп лекарств, в том числе противовирусных. В 2021 году поведение потребителей было более спокойным, что сказалось на продажах лекарств.
Доля противовирусных лекарств растет
В I квартале 2021 года общий объем рынка противовирусных препаратов и противопростудных средств составил 15 млрд руб., из них 9,8 млрд руб. пришлось на противовирусные лекарства, 5,2 млрд руб. – на симптоматические противопростудные. И если в I квартале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года продажи этих препаратов выросли на 26% и 11% соответственно, то в I квартале 2021 года на смену ажиотажному спросу пришел спад на 4% и 21% соответственно.
В I квартале 2021 года покупатели чаще отдавали предпочтение противовирусным препаратам и реже покупали средства для облегчения симптомов простуды. Такая тенденция наблюдается не первый год. Доля группы противовирусных лекарств росла с 2018 года и в 2021 году достигла почти 66% в общем объеме анализируемых средств.
Источник: AlphaRM
Возможно, этому способствовал выход на аптечный рынок новых дорогостоящих препаратов. Во второй половине 2020 года разрешение на продажи в аптеках получило противовирусное средство при COVID-19 фавипиравир, его средняя стоимость составляет примерно 5 тыс. руб. за упаковку. Также в марте текущего года на рынке стал обращаться препарат для лечения гриппа «Ксофлюза» с действующим веществом балоксавир марбоксил производства Rochе стоимостью более 6 тыс. руб. за упаковку.
Источник: AlphaRM
После пикового для аптечного рынка 2020 года показатели в первые три месяца 2021 года снизились. В некоторых регионах аптечные продажи достигли уровня I квартала 2019 года, в других даже ниже. К примеру, в Сибирском и Уральском федеральных округах продажи в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизились на 16% и 15% соответственно. В Центральном ФО снижение за I квартал 2021 года составило 13%.
Источник: AlphaRM
Лидеры рынка
Лидеры аптечных продаж противопростудных средств относительно I квартала 2020 года практически не изменились. Первая четверка в ТОР10 не покинула свои позиции. На первом месте бренд «Терафлю» с долей рынка в этой группе 32%. Вторую позицию занимает «Анаферон» компании «Материа Медика» с долей 8%. Все участники рейтинга демонстрируют снижение продаж в анализируемый период. Максимальное снижение в десятке лидеров зафиксировано у гомеопатического препарата «Оциллококцинум» – 44,6%. Данное средство также является и самым дорогим из представленных в ТОР10. Средняя цена за одну условную упаковку – примерно 764 руб. Стоимость практически всех лидеров выросла относительно I квартала 2020 года.
|ТОР10 брендов противопростудных препаратов на аптечном рынке в I квартале 2021 года
|Рейтинг
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж, млн руб.
|Прирост продаж I квартал 2021/I квартал 2020, %
|Средняя цена, руб.
|Прирост средней цены, %
|I квартал 2021
|I квартал 2020
|1
|1
|Терафлю
|GSK
|1632
|-5,8
|399
|9,9
|2
|2
|Анаферон
|Материа Медика
|433
|-31,7
|291
|10,0
|3
|3
|Антигриппин
|Различные производители
|326
|-31,2
|346
|4,9
|4
|4
|Ринза
|Johnson & Johnson
|300
|-16,3
|187
|4,6
|5
|9
|Максиколд
|Отисифарм
|284
|-2,5
|243
|14,8
|6
|5
|Колдакт
|Sun pharmaceutical industries
|232
|-32,8
|202
|-7,1
|7
|6
|Колдрекс
|Stada
|228
|-29,2
|317
|11,1
|8
|10
|Ринзасип
|Johnson & Johnson
|208
|-20,2
|295
|8,8
|9
|7
|Фервекс
|BMS
|173
|-43,2
|384
|2,8
|10
|8
|Оциллококцинум
|Boiron
|165
|-44,6
|764
|14,2
|Источник: AlphaRM
Среди лидеров противовирусных препаратов есть три бренда, которые в исследуемый отрезок времени показали значительный рост продаж. Два из них, «Арепливир» и «Арбидол», рекомендованы Минздравом при COVID-19. Еще одно противовирусное средство «Триазавирин» поднялось на 10-е место и вошло в десятку. Реализация остальных участников рейтинга на аптечном рынке сократилась довольно сильно, несмотря на то, что средняя цена этих препаратов выросла.
|ТОР10 брендов противовирусных препаратов на аптечном рынке в I квартале 2021 года
|Рейтинг
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж, млн руб.
|Прирост продаж I квартал 2021/I квартал 2020, %
|Средняя цена, руб.
|Прирост средней цены, %
|I квартал 2021
|I квартал 2020
|1
|2
|Арбидол
|Отисифарм
|3179
|87
|509
|20
|2
|1
|Ингавирин
|Валента Фармацевтика
|2233
|-13
|739
|12
|3
|3
|Кагоцел
|Ниармедик плюс
|794
|-38
|395
|8
|4
|5
|Амиксин
|Отисифарм
|530
|-36
|759
|5
|5
|6
|Изопринозин
|Teva
|318
|-26
|1216
|8
|6
|8
|Номидес
|Фармасинтез
|270
|-23
|748
|16
|7
|7
|Римантадин
|Различные производители
|256
|-33
|94
|23
|8
|39
|Арепливир
|Промомед Рус
|244
|—
|5082
|—
|9
|10
|Арпефлю
|Лекфарм сооо
|215
|-28
|338
|53
|10
|23
|Триазавирин
|Медсинтез
|172
|420
|1585
|47
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik