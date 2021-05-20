Bristol-Myers Squibb вложит 1,56 млрд долл. в программу Agenus по разработке антител

Американская Bristol-Myers Squibb подписала соглашение с Agenus по развитию программы, посвященной разработке биспецифических антител AGEN1777, пишет PharmaLive. AGEN1777 воздействует на основные ингибирующие рецепторы, обнаруженные на Т- и NK-клетках, которые, по-видимому, улучшают противоопухолевую активность.

Согласно условиям соглашения, Bristol Myers Squibb возьмет на себя полную ответственность за разработку и коммерциализацию AGEN1777 и любых сопутствующих продуктов по всему миру. Компания выплатит Agenus 200 млн долл. авансом и до 1,36 млрд долл. по достижении определенных нормативно-правовых и коммерческих этапов и по ходу разработки. Кроме того, Agenus будет иметь право на многоуровневые двузначные роялти от чистых продаж.

Agenus сохранит возможность проведения клинических исследований в рамках плана разработки и комбинированных испытаний с некоторыми другими своими активами, а после коммерциализации – возможность совместно с Bristol-Myers продвигать AGEN1777 в США.

На сегодняшний день AGEN1777 исследовался только в доклинических испытаниях, где он продемонстрировал «значительный потенциал» на моделях опухолей, где ингибиторы контрольных точек против PD-1 или моноспецифических антител TIGIT сами по себе не эффективны. Заявку на AGEN1777 планируется подать в FDA во II квартале 2021 года.

«Дифференцированный механизм действия AGEN1777 обеспечивает потенциал для мощной противоопухолевой активности; поддерживая нашу клиническую стратегию по TIGIT, направленную на помощь большему числу пациентов с неудовлетворенными потребностями в лечении рака», – заявила старший вице-президент и руководитель Центра тематических исследований опухолевой микросреды Bristol-Myers Squibb Дебби Лоу.

Николай Соколов

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