Стоимость самой популярной схемы лечения ВИЧ за пять лет снизилась в 10 раз

В 2020 году на закупки антиретровирусных препаратов (АРВ-препараты) в России было потрачено 30,9 млрд руб. По сравнению с 2019 годом консолидированный бюджет вырос на 4,4 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном отчете международной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), с которым ознакомился «ФВ».

Кто закупал антиретровирусные препараты

Из общей суммы 24,9 млрд руб. пришлось на централизованные закупки Минздрава РФ. В сравнении с бюджетом 2019 года общая сумма затрат Минздрава РФ на ВИЧ-препараты увеличилась на 2 млрд руб. (+8,8% к 2019 году).

Регионы на закупку АРВ-препаратов потратили 3,77 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем в 2019 году. «Это рекордный рост региональных бюджетов за всю историю мониторинга (не считая децентрализации). Примечательно, что достигнут он был в кризисный год пандемии COVID-19», – отмечается в документе. При этом на региональные закупки пришлось всего 4% средств. Лекарства для пациентов с ВИЧ закупал 61 субъект Федерации, это на пять регионов больше, чем в 2019 году.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к концу 2020 года в стране проживало 1 104 768 россиян с диагнозом «ВИЧ‑инфекция». На диспансерном учете в 2020 году состояло 788 938 россиян с ВИЧ-инфекцией, что составило 69,4% от числа живущих с диагнозом «ВИЧ‑инфекция» в этот период. Охват лечением в 2020 году составил 53,2% от числа людей, живущих с диагнозом «ВИЧ‑инфекция», и 76,7% от числа людей, состоявших на диспансерном наблюдении.

В 2020 году АРВ-препараты также закупали Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на сумму 2,1 млрд руб. и федеральные медицинские учреждения на сумму 124,3 млн руб.

Какие лекарства закупались

В 2020 году большая часть всего бюджета на АРВ-препараты была потрачена на закупку пяти препаратов – на них пришлось 64,6% средств (21,02 млрд рублей).

TOP5 препаратов по суммам закупок по всем заключенным контрактам в 2020 году (Минздрав +субъекты) МНН* Сумма контрактов, млрд руб. Доля от суммы всех закупок долутегравир 6,2 20,06 % ралтегравир 4,6 14,90 % рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин 4,3 13,78 % лопинавир/ритонавир 3,5 11,22 % этравирин 2,5 8,09 % другие препараты 9,9 31,95 % *МНН во всех дозировках Источник: ITPCru

Пятерка лидеров по объему закупок в 2020 году осталась той же, что и в 2019 году. Изменения произошли внутри: в лидеры вышел долутегравир – на него в 2020 году было затрачено на 2,55 млрд рублей больше, чем в 2019 (+ 69,9%).

На ралтегравир в 2020 году потрачено на 944 млн рублей больше, а на рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин (ТН «Эвиплера») – на 1,88 млрд рублей больше (+79,6% к закупкам 2019 года).

«Как и в 2019 году, «Эвиплера» занимает 1-е место по затраченным средствам в субъектах РФ с суммой в 1,45 млрд рублей (38% от всех средств субъектов РФ), что указывает на высокую потребность в данном препарате в регионах», – поясняется в отчете.

Как изменилась стоимость лечения

Стоимость схем лечения препаратами, входящими в предпочтительные схемы первого ряда, в 2020 году варьировалась от 10 227 до 99 820 руб. за годовой курс лечения.

Стоимость годового курса лечения наиболее закупаемыми в 2020 году АРВ-препаратами, входящими в схемы первого ряда Схема лечения Стоимость на одного пациента в год, 2020 в рублях в долларах США ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + эфавиренз 600 мг 10 227 142 ламивудин 300 мг + абакавир 600 мг + эфавиренз 600 мг 18 287 254 ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + долутегравир 50 мг 91 761 1 272 ламивудин 300 мг + абакавир 600 мг + долутегравир 50 мг 99 820 1 384 Источник: ITPCru

Согласно международным и российским рекомендациям, схемы антиретровирусной терапии, как правило, должны состоять из трех препаратов – двух препаратов основы класса нуклеозидных/нуклеотидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) и одного третьего препарата из следующих классов: ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (ННИОТ), ингибиторов протеазы (ИП), ингибиторов интегразы (ИИ), ингибиторов CCR5. Ритонавир учитывается отдельно, как бустер для препаратов класса ИП. Как правило, в число двух препаратов класса НИОТ должны входить ламивудин или эмтрицитабин. Это правило может не относиться к схемам, подбор которых осуществляется индивидуально.

Стоимость наиболее часто применяемой схемы первого ряда – ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + эфавиренз 600 мг – в 2020 году снизилась на 13% по сравнению с 2019 годом.

Стоимость годового курса лечения наиболее закупаемыми в 2020 году АРВ-препаратами, входящими в альтернативные схемы, составляла от 25 711 до 105 273 рублей на одного пациента. Примерно такой уровень цен был и в 2019 году.

По сравнению с 2016 годом стоимость основных схем лечения значительно снизилась.

Сравнение стоимости годового курса наиболее распространенных схем лечения АРВ-препаратами в 2016 и 2020 году Схема лечения Стоимость годового курса лечения в 2016 году (ср./взв.), руб. Стоимость годового курса лечения в 2020 году, руб. Отношение 2016/2020 ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + эфавиренз 600 мг 100 250 10 227 9,8 ламивудин 300 мг + абакавир 600 мг + эфавиренз 600 мг 58 354 18 287 3,2 ламивудин/зидовудин 150/300 мг* + эфавиренз 600 мг 21 436 12 804 1,7 ламивудин/зидовудин 150/300 мг* + невирапин 200 мг 22 639 11 498 2,0 ламивудин/зидовудин 150/300 мг* + лопинавир/ритонавир 200/50 мг 101 105 60 152 1,7 ламивудин 300 мг + абакавир 600 мг + лопинавир/ритонавир 200/50 мг 135 966 68 211 2,0 ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + атазанавир 300 мг + ритонавир 100 мг 191 001 25 711 7,4 ламивудин/зидовудин 150/300 мг* + атазанавир 300 мг + ритонавир 100 мг 114 245 33 770 3,4 *В 2016 году стоимость схемы с препаратами ламивудин и зидовудин рассчитывалась исходя из стоимости монокомпонентов. В 2020 году препарат закуплен в виде комбинации фиксированных доз. Источник: ITPCru

«Это может объясняться прежде всего политикой централизованных закупок и выходом большинства препаратов первого ряда из-под патентной защиты, в связи с чем на рынке появилось большое количество российских дженериков. Еще одним фактором является переговорный процесс между Минздравом и производителями и поставщиками», – полагают в ITPCru.

Например, больше всего снизилась цена на долутегравир в дозировке 50 мг – на 27,1%, или на 88,55 рублей за 1 таблетку. Снижение цены произошло не в результате торгов, а на этапе формирования начальной цены контракта. Соглашение о снижении цены за счет увеличения объема было достигнуто путем переговоров Минздрава и производителя долутегравира, рассказали в общественной организации. В итоге по сравнению с 2019 годом стоимость годового курса долутегравира в 2020 году снизилась со 119 205 рублей до 86 885 рублей. Благодаря этой экономии на дополнительную закупку других препаратов было направлено почти два миллиарда рублей.

Елена Калиновская

pharmvestnik