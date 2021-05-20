Компания ОСТ Clinical вошла в ТОР3 CRO в 2020 году

По итогам 2020 года компания OCT Clinical вошла в ТОР3 самых активных CRO в России, согласно госреестру лекарственных средств. Команда ОСТ получила разрешение Министерства здравоохранения России на проведение десяти новых клинических исследований. Также в пятерку вошли iPharma, ClinPharmInvest, Probiotech и ClinPharmDevelopment. Кроме того, OCT Clinical вошла в ТОР10 глобальных и локальных CRO наряду с Iqvia, Parexel, PPD и Syneos Health.

Среди спонсоров, проводящих исследования с помощью локального CRO OCT Clinical, числятся фармацевтические компании из Азии (Handok), Европы (Stayble Therapeutics) и солидные биотехи из США. Именно OCT Clinical в 2020 году была привлечена CanSino Biologics Inc. в качестве контрактно-исследовательской организации в России для проведения одного из крупнейших международных исследований вакцины от COVID-19 на 8 тыс. добровольцев.

«2020 год был непростым для нашей индустрии, – сказал генеральный директор ОСТ Clinical Дмитрий Шаров. – Тем не менее благодаря тесному взаимодействию с научными центрами, оптимизации и частичной автоматизации процессов нам удалось не только не остановить клинические исследования, но и продолжить работу с соблюдением всех стандартов, надлежащего качества и безопасности для всех участников исследований».

Наибольшее число исследований в 2020 году пришлось на такие терапевтические области, как онкология, инфекционные заболевания, неврология и ревматология. Всего на счету ОСТ более 300 клинических исследований.

Материал партнера: ОСТ Clinical

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