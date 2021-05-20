Депутаты разработали проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов запрещенных БАД

Депутаты Госдумы просят внести в законодательство поправки, позволяющие блокировать сайты продавцов БАД, нарушающих закон, во внесудебном порядке.

В Госдуме разработали поправки по внесудебной блокировке сайтов продавцов БАД, нарушающих закон. Теневой рынок пользуется недостаточной эффективностью регулирования интернет-торговли, уверены депутаты. Копия законопроекта есть в распоряжении «ФВ».

Разработкой документа занимались депутаты Александр Петров и Сергей Неверов. Документом предлагается внести изменения в ст. 6 федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» и ст. 15 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложения о розничной торговле биологически активными добавками к пище (в том числе дистанционным способом), розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

Депутаты аргументируют инициативу тем, что интернет-продавцы чаще всего пользуются недостаточной эффективностью законодательной базы, особенно в сфере продажи БАД. Это, как считают законотворцы, облегчает проникновение контрафактной и фальсифицированной продукции, создает значительные риски для жизни и здоровья населения, а также позволяет теневому рынку успешно конкурировать с национальными производителями за счет использования незаконных механизмов оборота продукции.

Разработчики убеждены, что судебная практика в отношении интернет-продавцов БАД не всегда является эффективной чаще всего в связи с невозможностью установления владельцев сайтов, предлагающих к продаже незарегистрированные или не соответствующие законодательству пищевые добавки.

«Более того, в настоящее время недобросовестными лицами применяются механизмы создания сайтов-зеркал, полностью дублирующих ранее запрещенную к распространению информацию», — следует из документа.

Ранее «ФВ» уже сообщал о неэффективности борьбы с интернет-игроками, нарушающими закон. Для обхода ограничений нарушителям требовалось лишь создать новое юрлицо. К примеру, редакция дважды проводила контрольную закупку на интернет-сайте apteka9800000. Эксперимент проводился в ­2019-м и в 2020 году. Тогда аптека доставила рецептурные лекарства прямо в редакцию и на адреса Минздрава и Росздравнадзора. После расследования «ФВ» ведомства пресекли деятельность аптеки и изъяли ее журналы заказов. Сейчас 2021 год, но сайт и аптека все так же продолжают работать. Организация лишь вновь сменила юридическое лицо — «ФВ» видел как минимум три новых юрлица, изменившихся в контактах аптеки в ходе проверок Росздравнадзора.

Еще одним аргументом к принятию поправок депутаты считают разрешение с 1 января 2021 года продажи пищевых БАД дистанционным способом. По мнению законотворцев, при отсутствии эффективных механизмов контроля это приведет к еще большему количеству случаев нарушений.

Как следует из проекта, реализация мероприятий, предусмотренных законопроектом, не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и, по мнению его разработчиков, будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия.

Руслан Мавлиханов

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