RNC Pharma представила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2021 года. В тройке лидеров – «Пульс», «Протек» и «Катрен».

Компании «Пульс», «Протек» и «Катрен» сохранили позиции лидеров в рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2021 года, подготовленного аналитиками компании RNC Pharma. По итогам 2020 года эти же компании занимали три первых места в рейтинге.

Новый год для фармотрасли ознаменовался сокращением объемов рынка, падение касалось исключительно розницы, тогда как все сегменты госсектора демонстрировали двузначные темпы роста. За счет этого рынок в целом удалось вытянуть в чисто символический плюс. Инфляция в I квартале 2021 года более чем втрое превышала показатель прироста, отмечают аналитики.

«Участники рынка к кризису, естественно, как могли готовились, задействовались проверенные способы, в числе которых особого внимания заслуживает стратегия максимального сокращения товарных запасов. Ритейл и так в последние годы работал что называется «с колес», но тут отрасль пошла еще дальше, фактически многие готовы были даже мириться с дефектурой, но не увеличивать товарный запас. Как антикризисная мера этот подход, наверное, допустим, но протянуть целый год в подобном режиме будет очень непросто, и в конечном счете для будущего развития отрасли это скорее минус», – считают в RNC Pharma.

Антикризисные стратегии могут быть разными, в том числе инвестиционного характера. В мае продолжение получила история с возможной продажей одной из крупнейших российских аптечных сетей «Эркафарм».

«Как мы и предполагали, интерес к активу проявил крупный фармацевтический дистрибьютор, в СМИ появилась информация о том, что «Катрен» подал ходатайство в ФАС о возможности приобретения контрольного пакета акций в управляющей компании группы. Если сделка состоится, то это действительно будет знаковым для отрасли событием, причем речь идет не только о кардинальном расширении собственного розничного бизнеса дистрибьютора, но и о стратегическом укреплении позиций на московском и питерском рынках. А это уже сулит определенные сложности другим оптовикам», – прогнозируют аналитики.

На расстановку сил в госсегменте могут повлиять события, связанные с арестом главы «Биотэк» Бориса Шпигеля.

Кроме того, аналитики считают, что внимания заслуживает запрос, который ФАС направила крупным производителям с требованием пояснений о причинах работы с дистрибьюторами, ранее уличенными в нарушениях антимонопольного законодательства.

«И хотя в самом запросе было множество «мертвых душ» и общих неточностей, сам факт попытки влияния ФАС на взаимоотношения поставщика с дистрибьютором для будущего развития отрасли знак весьма недвусмысленный», – считают в RNC Pharma.

Таб. TOP15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом федеральной и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам I кв. 2021 г.

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