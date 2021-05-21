Микроген увеличил экспорт ЛП в Узбекистан

За первый квартал 2021 года НПО «Микроген» экспортировал в Узбекистан около 500 тысяч упаковок лекарственных средств в натуральном выражении, это в полтора раза больше поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым драйвером продаж стали препараты фармакологической группы бактериофаги, зарегистрированные в 2019 году на территории страны. Их доля составила около 40% от общего объема реализации. Наибольший спрос пришелся на «Секстафаг», поставляемый в Узбекистан с 2018 года. Только за первый квартал этого года его продажи в республику превысили на 60% весь годовой объем реализации препарата в 2020 году. «Секстафаг» обладает широким спектром антимикробного действия и направлен на лечение и профилактику гнойно-воспалительных и энтеральных заболеваний, вызванных стафилококками, стрептококками, протеями, клебсиеллами, синегнойной и кишечной палочками.

Кроме этого, в республику впервые были организованы оптовые поставки двух наименований бактериофагов – «Интести» и «Стафилококковый бактериофаг» – для последнего в прошлом году в Узбекистане была зарегистрирована новая, более удобная лекарственная форма объемом 20 мл.

«Республика Узбекистан – стратегический партнер для «Микрогена». Благодаря эффективному сотрудничеству с локальными фармацевтическими дистрибьюторами при поддержке государства за последние три года предприятие смогло увеличить как перечень, так и объем поставляемой в республику продукции. В настоящее время мы отгружаем в Узбекистан порядка 40 наименований препаратов, среди которых такие фармакологические группы, как бактериофаги, вакцины и анатоксины, а также готовые лекарственные препараты, применяемые для терапии социально-значимых заболеваний: сердечно-сосудистых и многих других», – рассказал генеральный директор «Нацимбио», управляющей организации «Микрогена» Андрей Загорский.

Помимо бактериофагов в 2021 году в Узбекистан впервые была экспортирована оптовая партия российского ботулотоксина типа А, а также возобновлены поставки аллергенов, используемых для лечения и профилактики аллергических заболеваний.

gxpnews