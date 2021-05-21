FDA одобрило более длительный срок хранения вакцины Pfizer-BioNTech

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрил более длительный срок хранения в холодильнике размороженной вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, чтобы сделать вакцину более доступной.

«Компания Pfizer представила в FDA данные о хранении неразбавленных размороженных флаконов с вакциной COVID-19 в течение до одного месяца при температурах холодильника. Это изменение должно сделать вакцину более доступной для населения Америки» — отметил Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Основываясь на представленных Pfizer данных, FDA разрешает хранить неразбавленные размороженные флаконы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 в холодильнике при температуре от 2 ° C до 8 ° C на срок до 1 месяца. Ранее размороженные флаконы с неразбавленной вакциной можно было хранить в холодильнике до 5 дней.

Ранее изменение сроков хранения вакцины от коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, одобрило EMA.

gxpnews