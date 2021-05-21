Sandoz планирует расширение производства антибиотиков в Европе

Sandoz, подразделение Novartis, планирует укрепить свою европейскую сеть по производству антибиотиков за счет расширения производственных мощностей в Кундле, Австрия и Палафоллсе, Испания. Компания планирует инвестировать в модернизацию производства 150 млн евро в ближайшие три-пять лет.

В Кундле компания планирует инвестировать более 100 млн евро (123 млн долларов) в новую технологию производства перорального амоксициллина, а также в производство фармацевтических субстанций для своего ведущего продукта — пенициллина. Модернизация в Испании будет включать расширение производства и инвестиции в размере 50 млн евро (61 млн долларов ) в новую производственную технологию и увеличение производственных мощностей для производства стерильных фармсубстанций пенициллина и стерильных смесей.

Кроме того, компания планирует поэтапно свернуть производство фармсубстанций на своем предприятии в Ле-Франкес, Испания и перенести его на свое предприятие в Палафолле в 2025 году.

«Антибиотики — это основа современного здравоохранения и ключевая стратегическая опора нашего бизнеса», — сказал Ричард Сэйнор, генеральный директор Sandoz, в пресс-релизе. «Несмотря на временное падение спроса из-за пандемии, мы по-прежнему уверены в среднесрочных и долгосрочных перспективах этого сегмента», — отметил он.

Объявление о расширении производства антибиотиков было сделано вскоре после недавней новости Sandoz о приобретении бизнеса цефалоспориновых антибиотиков GSK.

gxpnews