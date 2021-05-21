BMS вложит в компанию Agenus 1,56 млрд долларов

Компании Bristol Myers Squibb и Agenus подписали лицензионную сделку на патентованную программу Agenus по биспецифическим антителам AGEN1777. AGEN1777 воздействует на основные ингибирующие рецепторы, обнаруженные на Т- и NK-клетках, которые, по-видимому, улучшают противоопухолевую активность.

Согласно условиям договора, Bristol Myers Squibb возьмет на себя полную ответственность за разработку и коммерциализацию AGEN1777 и любых сопутствующих продуктов по всему миру. Она выплачивает Agenus 200 миллионов долларов авансом и до 1,36 миллиарда долларов на развитие, нормативно-правовые и коммерческие этапы. Кроме того, Agenus будет иметь право на многоуровневые двузначные роялти от продаж любых чистых продуктов.

Agenus сохранит возможность проведения клинических исследований в рамках плана разработки и комбинированных испытаний с некоторыми другими своими активами, а после коммерциализации – возможность совместно с Bristol-Myers продвигать AGEN1777 в США.

На сегодняшний день AGEN1777 исследовался только в доклинических испытаниях, где он продемонстрировал «значительный потенциал» на моделях опухолей, где ингибиторы контрольных точек против PD-1 или моноспецифических антител TIGIT сами по себе не эффективны. Заявку на AGEN1777 планируется подать в FDA во II квартале 2021 года.

«Дифференцированный механизм действия AGEN1777 обеспечивает потенциал для мощной противоопухолевой активности; поддерживая нашу клиническую стратегию по TIGIT, направленную на помощь большему числу пациентов с неудовлетворенными потребностями в лечении рака», – сказала Дебби Лоу, старший вице-президент, руководитель Центра тематических исследований опухолевой микросреды, Bristol Myers Squibb.

gxpnews