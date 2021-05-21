Выручка ГК «МедИнвестГрупп» выросла на 49% в 2020 году

В ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина сообщили, что выручка группы в 2020 году составила 12,3 млрд рублей. Это на 49% больше, чем в предыдущем году (тогда ГК заработала 7,7 млрд рублей). В ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина сообщили, что выручка группы в 2020 году составила 12,3 млрд рублей. Это на 49% больше, чем в предыдущем году (тогда ГК заработала 7,7 млрд рублей).

В общей структуре выручки МИГ 5,3 млрд рублей были получены за счет лечения пациентов по направлению «онкология» (+21% год к году). Основными драйверами роста стали шесть открытых в 2020 году центров ядерной медицины в Москве, Астрахани, Перми, Кирове, Владикавказе и три центра лучевой терапии в Москве, Перми и Екатеринбурге.

Среди частных многопрофильных клиник России в тройке лидеров ГК «Медси», чья выручка по итогам 2020 года составила 25 млрд рублей; Европейский медицинский центр, зафиксировавший, по данным Аналитического центра Vademecum, выручку в 20,7 млрд рублей, и ГК «Мать и дитя», завершившая год с выручкой 19,1 млрд рублей. Рост выручки «Медси» обусловлен увеличением среднего чека, в основном за счет диагностики и лечения COVID-19, расширением амбулаторной сети в Москве и покупкой клиник в Ижевске, а также развитием помощи на дому и телемедицины. Выручка EMC в 2020 году увеличилась на 26%, в том числе за счет работы по программе госгарантий в сегменте онкологической помощи.

Драйверами роста «Мать и дитя» стало направление стационарного лечения, в частности от COVID-19, обеспечившее более 30% в структуре выручки группы. Также значительно увеличилась активность отделений онкологии (в основном силами клинического госпиталя «Лапино», а также госпиталей «Мать и дитя» в Тюмени и Уфе), травматологии.

Среди лабораторных сетей крупнейшие игроки – ГК «Инвитро» (25 млрд рублей в 2020 году) и «Гемотест» (17,6 млрд рублей). Эти операторы рынка показали значительный рост доходов в связи с диагностикой и лечением COVID-19.

ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 25 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны, сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов. По информации группы, доля «К+31» в структуре выручки – 3,2 млрд рублей (на 13% больше, чем в предыдущем году), медцентра «Клиники Лядова» – 2,2 млрд рублей.

В 2020 году МИГ приобрела несколько медицинских активов. В январе 2020 года была завершена сделка по приобретению 100% долей в ООО «Пэтскан», в результате чего центр в Ставрополе вошел в федеральную сеть «ПЭТ-Технолоджи».

В прошлом году МИГ и Фонд международного медицинского кластера объявили о запуске проекта на территории Сколково, в который входит строительство многофункционального медицинского центра и центра ядерной медицины общей площадью 70 тысяч кв. м. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022-2023 годы. Кроме того, компания сообщила о продолжении возведения второго корпуса клиники «К+31» на улице Лобачевского в Москве и второй очереди медцентра «Клиники Лядова» в Химках.

Фото: Apcmed.ru

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