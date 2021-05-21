Bayer и Takeda пришли к соглашению по делу о нарушении патента на препарат от гемофилии

Bayer и Takeda подписали мировое соглашение по делу о нарушении патента немецкой компании на технологию по борьбе с гемофилией, пишет FiercePharma. Bayer требовала от дочерней компании Takeda Baxalta выплатить компенсацию в размере 173 млн долл. В марте этого года немецкий производитель выиграл последнее дело по апелляции, после чего компании пошли на переговоры.

По новому соглашению, Bayer не будет требовать возмещения многомиллионного ущерба, который положен ей в соответствии с вердиктом 2019 года и последующим постановлением по апелляции. Компании сами оплатят свои издержки, а Baxalta откажется от дальнейших апелляций. Другие подробности соглашения пока неизвестны, пишет издание.

Bayer подала иск в 2016 году. В нем утверждалось, что препарат Adynovate от Baxalta нарушает патент на технологию рекомбинантного фактора VIII для лечения гемофилии. Bayer заявила, что нарушение стало следствием лицензионного соглашения между Baxalta и компанией Nektar Therapeutics, которая в 2000-х годах сотрудничали с Bayer и Baxalta в исследованиях по гемофилии. Nerktar «знала или должна была знать» о патенте Bayer, несмотря на то, что технология была лицензирована для Baxalta, утверждал немецкий производитель.

В 2019 году присяжные встали на сторону Bayer и постановили возместить ей ущерб в размере 155 млн долл., вскоре штраф увеличился на дополнительные 18 млн долл. В то время Baxalta была подразделением Shire, но позже компания была приобретена японской Takeda, которая не смогла оплатить компенсацию.

Несмотря на попытки обжаловать это решение, коллегия Апелляционного суда Федерального округа США единогласно поддержала Bayer в марте этого года, отклонив аргумент Baxalta о том, что патент не был нарушен и был недействителен. Тем не менее, суд отметил, что у Baxalta не было «конкретного намерения посягнуть» на интеллектуальную собственность компании Bayer по поводу гемофилии.

FDA одобрило Adynovate компании Baxalta в конце 2015 года для лечения гемофилии А у пациентов в возрасте от 12 лет и старше. За финансовый год, закончившийся 31 марта 2020 года, этот препарат от редких заболеваний принес Takeda 545 млн долл. Общая выручка компании составила примерно 30 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik