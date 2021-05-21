Три лекарства для детей с эпилепсией исключены из списка ввозимых незарегистрированных средств

Минюст России 19 мая зарегистрировал приказ Минздрава России №355н от 15.04.2021, в соответствии с которым из перечня лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которые ввозятся в Россию как незарегистрированные для оказания помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, исключены ректальный раствор диазепама, оромукозальный раствор мидазолама и таблетки и капсулы клобазама. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru

Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которые ввозятся в Россию для помощи конкретным пациентам , утвержден приказом Минздрава № 80н. Документ принят после того, как президент Владимир Путин в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года поручил правительству до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза психотропных незарегистрированных лекарств для оказания медпомощи по жизненным показаниям.

О проблеме стали говорить, когда в 2018 году против матери ребенка-инвалида, пытавшейся продать излишки микроклизм диазепама через интернет-форум, возбудили уголовное дело.

Временным решением стал отдельный порядок ввоза незарегистрированных лекарств Московским эндокринным заводом до 2023 года. Одновременно с этим предприятие приступило к разработке лекарственных форм для производства в России. В декабре 2020 года Московский эндокринный завод получил регудостоверения на диазепам в форме ректального раствора, который применяется у детей с шести месяцев, и оромукозальный (защечный) раствор мидазолама для детей с трех месяцев. В августе 2020 году компания Sanofi зарегистрировала в России таблетки клобазама, официальным поставщиком которого будет Московский эндокринный завод.

Елена Сидорова

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