Эксперты обсудили глобальные фармацевтические тренды и прогнозы на форуме в Санкт-Петербурге

12–13 мая в Санкт-Петербурге состоялся Российский фармацевтический форум, на котором эксперты обсудили текущее состояние и перспективы развития отрасли, а также вызовы, с которыми она столкнулась с приходом пандемии. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры ведущих фармацевтических производителей, представители ассоциаций, регуляторных органов и СМИ.

Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай, выступая на аналитической сессии о глобальных и фармацевтических трендах и прогнозах, представил доклад о регенеративной биомедицине. Среди главных драйверов развития регенеративной медицины эксперт выделил запрос общества на персонализированный подход, необходимость продления трудоспособного возраста и снижение возрастной инвалидизации, максимальное использование компенсаторных функций организма.

«В России на данный момент пробил час клеточной и генной терапии, благодаря которым к нам придут действительно инновационные технологии, способные закрыть неудовлетворенные медицинские потребности, – подчеркнул Дмитрий Кудлай. – Это станет возможным при условии последовательной законотворческой деятельности на примере продвинутых мировых систем, в ней нет места компромиссам, которые приводят к снижению требований качества. «Генериум» знаком с основными мировыми лидерами этой сферы и открыт к сотрудничеству».

Спикер также отметил, что компания «Генериум» первая в стране получила лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) – одного из разделов регенеративной медицины. Компания имеет в наличии достаточные мощности для производства аутологичных и аллогенных биомедицинских клеточных продуктов. «Сейчас стартуют клинические исследования фазы III аутологичного БМПК, предназначенного для восстановления дефектов хряща коленного сустава», – заключил эксперт.

Материал партнера: АО «Генериум»

pharmvestnik