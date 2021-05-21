Правительство планирует направить в этом году свыше 26 млрд рублей на вакцинацию от COVID-19

Для того, чтобы российские граждане могли бесплатно вакцинироваться от COVID-19, правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства. На вакцинацию планируется направить в этом году свыше 26 млрд руб.

«По поручению президента идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены. У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 млрд руб.», – заявил Мишустин.

Он также пообещал предоставить производителям вакцины право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, начиная с января текущего года.

«Это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. Такая мера поддержки позволит сохранить объемы производства», – сказал премьер-министр.

В декабре 2020 года Минздрав включил вакцинацию взрослых россиян от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее сообщалось, что дополнение перечня профилактических прививок вакциной против коронавирусной инфекции потребует в 2022–2023 годы дополнительных средств из федерального бюджета в размере 75,8 млрд руб.

Елена Сидорова

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