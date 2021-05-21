Великобритания проводит первое в мире испытание третьей дозы вакцины от COVID-19

В Великобритании пройдет первое в мире исследование эффективности и безопасности третьей дозы вакцины от COVID-19 с участием 2 тыс. человек. Всего будет протестировано семь видов препаратов из США и Европы. Первоначально полученные вакцины могут отличаться от тех, которые будут применять в качестве третьей дозы.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил о начале нового клинического испытания под названием Cov-Boost, в рамках которого тысячи добровольцев получат третью дозу вакцины от COVID-19, сообщается на сайте правительства страны.

Первое в мире исследование эффективности третьей дозы прививки получило финансирование в размере 19,3 млн фунтов стерлингов. В ходе него будут испытаны семь видов вакцин от COVID-19, разработанных Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, Valneva и CureVac.

Испытание будет проходить в 16 различных локациях по всей Великобритании. В нем примут участие в общей сложности 2886 добровольцев из различных возрастных и этнических групп, регистрация которых происходит на сайте исследования. В качестве участников принимались взрослые в возрасте от 30 лет, поскольку именно эта возрастная категория была иммунизирована на раннем этапе реализации программы вакцинации в стране. Пациенты смогут получить свою дополнительную дозу вакцины от коронавируса с начала июня.

Все пациенты в новом испытании будут находиться под наблюдением исследователей на протяжении всего испытания на предмет любых побочных эффектов. У них будет взята кровь для проведения анализов через 28, 84, 308 и 365 дней после прививки.

Препараты будут вводиться с интервалом в 10–12 недель после получения второй дозы в рамках текущей кампании иммунизации населения. Каждому добровольцу будет предоставлена одна доза вакцины. Она может отличаться от препарата, которым первоначально прививали того или иного участника.

На данный момент проводится клиническое исследование ComCov, целью которого было определить эффект после использования в качестве первой и второй дозы вакцины различных производителей. К примеру, участники получали вакцину Oxford/AstraZeneca в первый раз, а вакцину Pfizer/BioNTech – во второй. Согласно предварительным результатам, такого рода смешивание немного увеличило частоту легких и средних побочных эффектов, однако не привело к серьезным последствиям.

Предварительные результаты будут опубликованы в сентябре. На их основе Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании(JCVI) примет решение касательно программы дополнительной вакцинации осенью этого года. К зиме планируется обеспечить максимальный уровень безопасности наиболее уязвимых слоев населения страны.

По словам Мэттью Хэнкока, в настоящее время семь из 10 взрослых британцев успели привиться по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19. Исследование уже получило одобрение от Комитета по этике исследований и местного регулятора.

Николай Соколов

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