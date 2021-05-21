Мурашко назвал срок поступления «Спутник Лайт» в гражданский оборот

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели, сообщил министр здравоохранения. О скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19 в начале недели также сообщил президент.

«Спутник Лайт» — первый компонент «Спутника V» может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

18 мая президент Владимир Путин также сообщил, что в гражданский оборот скоро поступит четвертая вакцина от коронавируса. Тогда он не уточнил, о какой вакцине идет речь.

Вакцину «Спутник Лайт», зарегистрированную 6 мая, смогут производить восемь предприятий в России, следует из данных ГРЛС. В январе генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник Лайт» будет применяться за рубежом, в России по-прежнему будут прививать «Спутником V».

Сообщается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Минздрав допускает возможность применения «Спутник Лайт» для вакцинации уже переболевших COVID-19.

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» в размере 342,36 руб. без НДС за дозу.

Вакцину уже зарегистрировали Бахрейн и Ангола.

Елена Сидорова

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