Минпромторг признан потерпевшей стороной в деле о мошенничестве в фармдепартаменте

В деле о мошенничестве, в котором подозревают экс-директора фармдепартамента Минпромторога Ольгу Колотилову и ее подчиненную Ольгу Покидышеву, потерпевшей стороной признано министерство. Подробности уголовного преследования не раскрываются.

Министерство промышленности и торговли признано потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу о мошенничестве, в котором подозреваются заместитель главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Ольга Покидышева и бывший директор этого департамента Ольга Колотилова. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает следствию все необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу», — сообщили в пресс-службе министерства. Подробности уголовного дела, возбужденого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), не сообщаются.

Следствие просит арестовать Колотилову и Покидышеву на два месяца, сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Маргарита Грошева

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