ЕС утвердил введение сертификатов вакцинации от COVID-19 с 1 июля

Сертификат в бумажном или цифровом виде будет свидетельствовать, что турист вакцинирован от коронавируса, получил отрицательный результат теста на COVID-19 или излечился от инфекции. Документ внедрят в ЕС с 1 июля.

Комитет постоянных представителей Совета ЕС поддержал введение в Евросоюзе цифровых сертификатов вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте организации. Они будут использоваться в ЕС с 1 июля в бумажном или цифровом виде. В документе будет указана информация о вакцинации человека от коронавируса, об отрицательных тестах на COVID-19 и о том, что человек излечился от этого заболевания. Сертификат будет выдаваться бесплатно и будет содержать специальный QR-код.

Отмечается, что выдача сертификата не является предварительным условием для свободного передвижения по территории ЕС, он также не является проездным документом. Правительства европейских стран должны будут решить, необходимо ли туристам с сертификатом проходить тестирование на коронавирус или отправиться на карантин. Планируется, что в течение шести недель граждане, которые получили сертификаты до 1 июля, смогут вместе с этим документом путешествовать по территории ЕС.

В начале мая министры туризма стран G20 поддержали введение паспортов вакцинации от коронавируса. В середине месяца ЕС также выразил готовность открыть свои границы для граждан, которые привились вакцинами J&J, Moderna и Pfizer, а также для туристов из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией. Позднее Совет ЕС одобрил идею разрешить въезд на свою территорию путешественникам, которые вакцинировались препаратами, одобренными ВОЗ или европейским регулятором (EMA).

Григорий Дубов

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