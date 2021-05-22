EFPIA отчиталась о приверженности компаний принципам ответственного обмена данными КИ

Европейская федерация фармацевтических предприятий и ассоциаций (EFPIA) опубликовала результаты опроса компаний-членов о приверженности принципам ответственного обменна данными о клинических испытаниях.

Принципы EFPIA-PhRMA в отношении прозрачности и доступности результатов КИ были опубликованы 1 января 2014 года как для европейских, так и для американских компаний, членов EFPIA. Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость публикации результатов клинических испытаний, как для поддержания общественного доверия к отрасли, так и для предоставления медицинским работникам возможности своевременно получать доступ к новейшим научным данным.

В опросе, проведенном EFPIA в период с июля по сентябрь 2020 года, приняли участие 35 компаний-членов организации. Опрос касался нескольких аспектов, включая обмен данными с исследователями, расширение публичного доступа к информации о КИ и предоставление информации пациентам-участникам испытаний, а также сертификационных процедуры по обмену информацией и обязательства по публикации результатов КИ.

По оценке EFPIA-PhRMA, показатели соответствия принципам были высокими, хотя и не идеальными по всем аспектам. Трудности с внедрением принципом отмечались в конкретных требованиях к процессу обмена данными, например, при использовании мультиспонсорских платформ.

Многие компании отметили, что предпринимаемые ими действия по раскрытию информации и обмену данными выходят за рамки обязательства.

Компании-участники также сообщили о 100% соответствии законодательным требованиям ClinicalTrials.gov и реестров клинических испытаний ЕС.

gxpnews