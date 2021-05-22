Врачи пожаловались на отсутствие необходимого контента о лекарствах

Врачи хотят получать контент, необходимый им в работе, на одной площадке. При этом информация о препаратах, которую им предоставляют фармкомпании, часто заметно отличается от той, которая их интересует.

Врачей интересует информация о стоимости препаратов, способах их применения, наличии в аптеках, но эти данные они зачастую не получают из коммуникации с фармкомпаниями. Последние делают упор на уникальности своего товара и его фармакологических свойствах. Таковы данные исследования, которые компания Proxima Research в России представила в ходе XII практической конференции PharmaBrand 21 мая, передает корреспондент «ФВ».

Чаще всего фармацевтические компании стараются рассказать о показаниях к применению, о фармакологических свойствах, конкурентных преимуществах, тогда как врачам намного интереснее цена, способ применения, доза, состав, безопасность препарата, рассказала директор по многоканальному и торговому маркетингу компании Proxima Research в России Марина Шепотиненко.

При этом педиатров больше, чем других специалистов, волнуют данные о дозировках, тогда как терапевтов меньше, чем их коллег, интересуют новые подходы к лечению. А тема COVID-19 не входит в сферу интересов большинства опрошенных врачей. Лишь 6% ответили, что им не хватает информации по данному вопросу.

Степень доверия врачей к информации, предоставляемой фармацевтическими компаниями, не очень велика, следует из общения исследователей с респондентами. Этот источник занимает лишь четвертое место в топе предпочтений медицинских работников. Специализированные образовательные онлайн-платфоры, сайты на профессиональные тематики и медицинские издания занимают лидирующие позиции в этом рейтинге. При этом врачи признают авторитет уважаемых коллег, лидеров медицинского сообщества – представленная KOL информация пользуется доверием свыше 70% респондентов. Этот тренд в своих докладах отмечали и другие спикеры конференции.

При этом фокус-группа Proxima Research показала, что врачам не хватает диджитал-канала, работающего по принципу одного окна, на котором собрана вся необходимая им информация. Каким они представляют идеальный канал коммуникации? Это своеобразный агрегатор, который содержит актуальную научную, практическую и юридическую информацию, на котором можно получить второе мнение от коллег, посмотреть вебинар или конференцию. Это натолкнуло Proxima Research на идею создать подобную платформу, резюмировала Шепотиненко.



Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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