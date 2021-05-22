Фармассоциации призвали G20 поддержать меры по увеличению доступа вакцин от COVID-19 в мире

Международные фармацевтические организации представили пять шагов, необходимых для повышения доступности вакцин против COVID-19 по всему миру. Они просят страны G20 поддержать эти предложения. Заявление сделано на фоне обсуждения мировым сообществом отказа от патентов на вакцины против коронавирусной инфекции.

Инновационные биотехнологические компании и производители вакцин представили пять шагов, необходимых для обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 по всему миру. Они обратились к странам G20 с просьбой поддержать эти предложения, говорится в сообщении, с которым ознакомился «ФВ». Совместное заявление подписали семь организаций:

Ассоциация британской фармацевтической промышленности (ABPI);

Организация биотехнологических инноваций (BIO);

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA);

Международный совет биотехнологических ассоциаций (ICBA);

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA);

Ассоциация «Фармацевтические исследования и производители США» (PhRMA);

Организация Vaccines Europe.

По мнению организаций, для увеличения доступности вакцин необходимо:

Усилить работу по распределению вакцин. В частности, нужно взаимодействовать с правительствами стран, которые имеют большие внутренние объемы производства вакцин от COVID-19, чтобы поделиться значимой долей поставок со странами с низким и средним уровнями дохода в рамках международной инициативы COVAX. Продолжать работу по оптимизации производства вакцин. По мнению организаций, необходимо вести дополнительное сотрудничество с партнерами, чтобы увеличить объемы производства вакцин без ущерба для их безопасности и качества. Содействовать устранению торговых барьеров. Для этого необходимо поддерживать работу «Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям» (CEPI) по созданию независимой платформы, которая позволит оперативно отслеживать и устранять перебои в поставках. К тому же, считают организации, нужно призвать правительства в координации со Всемирной торговой организацией (ВТО) устранить все торговые и регуляторные барьеры для экспорта. Также необходимо работать над ускорением трансграничных поставок основного сырья, ключевых производственных материалов, вакцин, а также над организацией перемещения квалифицированных работников для оперативного налаживания производства вакцин против COVID-19. Осуществлять поддержку государств, готовых к вакцинации. Для этого необходимо уделить внимание организации дистрибуции вакцин против коронавирусной инфекции, особенно в странах с низким и ниже среднего уровнями доходов, считают организации. Стимулировать инновации. В частности, нужно уделять приоритетное внимание разработке новых вакцин против COVID-19, учитывая новые штаммы вируса. Кроме того, необходимо гарантировать беспрепятственный доступ к патогенам (например, образцам и последовательностям) любых мутаций COVID-19 для поддержки разработки новых вакцин и методов лечения.

Предложения организаций не включают отказ от интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, что активно обсуждается мировым сообществом. В поддержку такого решения выступали в том числе Россия и США. Германия наряду с фармацевтическими компаниями заявила, что отказ от патентов не будет способствовать доступности вакцины по всему миру, так как этому мешают другие проблемы, включающие логистику, нехватку сырья и производственных мощностей.

Стоит отметить, что лидеры стран G20 планируют поддержать решение о добровольном лицензировании патентов для развивающихся стран на производство вакцин от COVID-19. Как писал Reuters, страны «Большой двадцатки» будут содействовать «добровольному лицензированию, передаче технологий и знаний, а также объединению патентов», что является менее радикальной мерой для поощрения совместного использования патентов. Агентство со ссылкой на отраслевого эксперта также указывало, что это по-прежнему «недружественный» шаг для фармацевтических компаний, но гораздо менее радикальный, чем отказ от патентов.

Соответствующее совместное заявление страны G20 должны принять 21 мая на Глобальном саммите по здравоохранению в Риме.

Маргарита Грошева

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