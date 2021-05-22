Госдума разработала проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов запрещенных БАД

Депутаты Госдумы разработали поправки по внесудебной блокировке сайтов продавцов БАД, нарушающих закон. Серый рынок пользуется недостаточной эффективностью регулирования интернет-торговли, уверены депутаты. Об этом пишет ФВ.

Проектом занимались депутаты Александр Петров и Сергей Неверов. Документом предлагается внести изменения в ст. 6 федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» и ст. 15 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложения о розничной торговле биологически активными добавками к пище (в том числе дистанционным способом), розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

Разработчики убеждены, что судебная практика в отношении интернет-продавцов БАД не всегда является эффективной чаще всего в связи с невозможностью установления владельцев сайтов, предлагающих к продаже незарегистрированные или не соответствующие законодательству пищевые добавки.

«Более того, в настоящее время недобросовестными лицами применяются механизмы создания сайтов-зеркал, полностью дублирующих ранее запрещенную к распространению информацию», — следует из документа.

gxpnews