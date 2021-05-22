«Спутник Лайт» одобрен в Никарагуа

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об утверждении российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Никарагуа. Об этом стало известно 20 мая на сайте официальном сайте, посвященном вакцине «Спутник V».

В феврале этого года Министерство здравоохранения Республики Никарагуа зарегистрировало вакцину «Спутник V».

По данным фонда, эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Заболеваемость среди привитых граждан, начиная с 28 дня с даты иммунизации, составила всего 0,277%.

Согласно данным исследований НИЦЭМ имени Гамалеи, «Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса.

В России вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели, как сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.

gxpnews