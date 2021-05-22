GSK за $392 млн продала свою долю в Innoviva

Британская GlaxoSmithKline (GSK) продала за $392 млн свою долю в американской Innoviva обратно этой компании. GSK намерена разделить два своих бизнеса – по продаже безрецептурных препаратов и рецептурных средств и вакцин. Британская GlaxoSmithKline (GSK) продала за $392 млн свою долю в американской Innoviva обратно этой компании. GSK намерена разделить два своих бизнеса – по продаже безрецептурных препаратов и рецептурных средств и вакцин.

Британская фармкомпания продала свою долю в размере около 32% по цене $12,25 за акцию.

Условия многолетнего сотрудничества GSK с Innoviva остаются неизменными. В соответствии с настоящим соглашением, GSK выплачивает Innoviva роялти за коммерциализацию препаратов, предназначенных для терапии респираторных заболеваний: Релвар Эллипта, Треледжи Эллипта и Аноро Эллипта. Все эти лексредства входят в России в перечень ЖНВЛП.

В июне GSK подробно расскажет о своем плане разделить в следующем году бизнес по продаже безрецептурных продуктов и бизнес по продаже отпускаемых по рецепту лекарств и вакцин.

В феврале 2021 года GSK и немецкая CureVac договорились о совместной разработке нескольких вакцин на основе матричной РНК (мРНК) с тем, чтобы приблизиться к выводу на рынок одной поливалентной вакцины, которая сможет защитить в том числе от новых штаммов COVID-19.

Американская биофармацевтическая компания Innoviva (ранее Theravance Inc) отделилась от компании Theravance Biopharma в 2014 году, она специализируется на производстве лекарств от респираторных заболеваний, бактериальных инфекций и желудочно-кишечных заболеваний. В 2020 году выручка компании составила $2 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $92,3 млн.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc, специализирующаяся на производстве вакцин, безрецептурных препаратов и лекарств для лечения респираторных и вирусных заболеваний, включая ВИЧ, онкологические и иммуно-обусловленные болезни. В 2020 году выручка компании составила 34,1 млрд фунтов стерлингов ($47,7 млрд), чистая прибыль после уплаты налогов – 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд).