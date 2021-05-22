Eli Lilly успешно завершила испытания препарата tirzepatide против диабета

Компания Eli Lilly представила результаты III фазы испытаний препарата tirzepatide, предназначенного для лечения диабета 2-го типа. Лекарственное средство показало себя эффективнее инсулина гларгина во всех дозировках, значительно снижая показатель A1C и массу тела пациентов.

Eli Lilly заявила, что III фаза исследования препарата tirzepatide против диабета достигла всех своих основных и ключевых вторичных целей, пишет Firstwordpharma. Испытания под названием SURPASS-4 проводились на взрослых пациентах с диабетом 2-го типа, у которых наблюдался повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

В исследовании три дозировки tirzepatide сравнивали с титрованным инсулином гларгином. В него были включены более 2 тыс. человек с диабетом 2-го типа, у которых наблюдается повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и которые принимают от одного до трех пероральных антигипергликемических препаратов. Eli Lilly отметила, что средний исходный уровень A1C (гликированный гемоглобин, который отражает уровень глюкозы в крови) у пациентов составлял 8,52%, средний исходный вес – 90,3 кг, а 85% участников имели в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

Результаты испытаний показали, что все три дозировки tirzepatide приводили к более сильному снижению A1C и массы тела по сравнению с инсулином гларгином. В частности, самая высокая доза tirzepatide привела к снижению A1C на 2,58% и массы тела на 11,7 кг через 52 недели по сравнению со снижением A1C на 1,44% и увеличением веса на 1,9 кг, что было характерно для инсулина гларгина.

При максимальной дозировке tirzepatide у 90,7% пациентов A1C снизился до уровня менее 7%, а у 43% он опустился ниже, до 5,7%. В группе инсулина гларгина соответствующие показатели составили 50,7% и 3,4%.

«Tirzepatide в этом исследовании показал впечатляющие результаты, обеспечив превосходное снижение уровня A1C по сравнению с инсулином гларгином, а также значительно снизив вес [пациентов]», – отметил старший исследователь Джон Дупис.

Eli Lilly добавляет, что общий профиль безопасности tirzepatide в ходе испытания соответствовал классу агонистов рецепторов ГПП-1. При этом побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта были наиболее частыми нежелательными явлениями. Компания сообщила, что дополнительные результаты будут представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации изучения диабета (EASD).

Николай Соколов

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