Эксперты представили новые технологии в лечении пациентов с COVID-19

Конференция «Итоги первого года работы ковидного госпиталя в клиниках СамГМУ» состоялась 19 мая в Самаре. Эксперты обсудили организацию работы госпиталей и инфекционных отделений, новые технологии в лечении пациентов с COVID-19, а также методы лабораторной диагностики. Организатором мероприятия выступили ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России и АО «Генериум».

Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай в своем выступлении представил диагностические решения, которые разработала компания в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рассказал о совместной работе с Самарским государственным медицинским университетом и о перспективных разработках. Особое внимание профессор уделил новой тест-системе Магнитест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом LAMP. Инновация заключается в экстракции РНК за счет сорбции на магнитных частицах, что, по словам эксперта, поднимает на другой качественный уровень этап оценки клинической ситуации.

Дмитрий Кудлай также отметил подготовленность и эффективность клиник СамГМУ и поблагодарил за слаженную и плодотворную совместную работу в десятках клинических исследований с новыми препаратами и БМКП.

«В докладах конференции мы видим, что человеческий потенциал, новаторский подход и симбиоз образования и науки СамГМУ является примером готовности регионального учреждения к любым ситуациям, включая сложные инфекционные атаки, — подчеркнул эксперт. — Такого рода готовность к развитию внушает уважение и желание сотрудничать».

Ранее сотрудники компании «Генериум» и СамГМУ стали лауреатами Премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку, промышленное производство и масштабное внедрение полного спектра отечественных рекомбинантных факторов свертывания крови для лечения гемофилии — VII, VIII и IX.

Материал партнера: АО «Генериум»

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